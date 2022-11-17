«حياة كريمة» تنشئ مشروعات تنموية في قرى إسنا بالأقصر

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير أوجه الحياة في القرى الأكثر احتياجا، والمحافظات الحدودية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف توفير وتحسين الخدمات، بما يتماشى مع الهدف الأكبر الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه، وهو التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له.

مشاريع حياة كريمة في قرى إسنا

وتعمل «حياة كريمة»، على إنشاء العديد من المشروعات في القرى التابعة لها، من أجل التيسير عن الأهالي، من بينها، قرى إسنا في جنوب محافظة الأقصر، التي شهدت إنشاء العديد من المشروعات بقطاعات مختلفة، حيث عملت المبادرة الرئاسية على مد مواسير الخط الناقل للمياه من قرية الهنادى لقرية الشغب في مدينة إسنا.

وفي قرية الدير، تستمر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في العمل على إنشاء وحدة الإطفاء بالقرية، أما قرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، فما زالت أعمال مبنى نقطة الإطفاء جارية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة في قرية النمسا بمحافظة الأقصر، فضلا عن استمرار العمل في إحلال وتجديد مركز شباب بالقرية.

مشروع «حياة كريمة» لتحقيق سيولة مرورية بالطود

وفي قرية عزبة البرج، التابعة لمركز إسنا، انتهت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من إنشاء وتسليم مكتب البريد، أما قرية الكيمان، فجاري إنشاء وحدة إطفاء بالقرية.

ووفق بيان صادر، عن «حياة كريمة»، فإنه جاري العمل بمشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود على ترعة «الكلابية»، والذي يصل عرضه إلى 16 مترا، وذلك بهدف القضاء على التكدسات المرورية بمدخل المدينة وتحقيق السيولة، بالإضافة إلى إنشاء «عداية مرافق»، يصل عرضها إلى 2 متر وربع، من أجل نقل المرافق والاتصالات الموجودة على الكوبري.

يذكر أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد وجه ببدء أعمال إنشاء الكوبري الجديد، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والمواصفات القياسية.