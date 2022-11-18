اعترافات المتهم بسرقة شقة في منطقة الخليفة بالقاهرة: كسرت الباب بالعتلة

«كنت عارف إن في حاجات كتير تتسرق في الشقة دي، لأن صاحبها باين عليه إنه مقتدر»، هكذا بدأ المتهم أقواله أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه بتهمة سرقة مبلغ مالي، وخاتم ذهب و6 ساعات يد من إحدى الشقق السكنية في منطقة الخليفة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، موضحًا أنه استخدم طريقة كسر الباب لدخوله الشقة.

تحقيقات النيابة مع المتهم

«كسرت الباب بالعتله، ودخلت وأنا عارف إن صحاب البيت بره ومش جايين دلوقتي»، هكذا تابع المتهم أقواله أمام جهات التحقيق التي استجوبته ساعتين متواصلين لمعرفة تفاصيل واقعة السرقة حيث وصف طريقة دخوله المنزل وكيفية فتح الباب.

عقوبة السرقة

من جهته، أكد المحامي أشرف ناجي، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «ناجي» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

بلاغ الواقعة

ووصل بلاغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب احدي الشقق السكنية بالمنطقة بأنه تعرض للسرقة وكسر باب منزلة وفقدانه خاتم ذهب ومبلغ مالي وعدد 6 ساعات يد.

وبتقنين الإجراءات والتحريات وفحص الكاميرات بالمنطقة، تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه احد الأشخاص عاطل مقيم بالمنطقة وله سابقة جنائية ، وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتمكن من سرقة الشقة باسلوب كسر الباب بإستخدام العتلة المضبوطة بحوزته تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها أعلى سطح العقار سكنه وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.