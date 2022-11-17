فتاة البحيرة.. اختطفها 4 مسجلين وحررتها أجهزة الأمن: «كانوا عاوزين فلوس»

«فكرنا في خطفها أول ما عرفنا إن أبوها معاه فلوس كتيرة، وبصراحة طمعنا في الفلوس دي خصوصاً إن حالتنا المادية وحشة جداً، عشان خططنا إحنا الأربعة لخطفها وطلب فدية مليون جنيه من أبوها، كنا عاوزين فلوس»، كلمات اعترف بها أحد المتهمين، بخطف فتاة في محافظة البحيرة أمام جهات التحقيق، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم وحررت السيدة من قبضتهم.

التخطيط لخطف سيدة البحيرة

وخلال جلسة التحقيق مع الـ4 متهمين، اعترف أحدهم باكياً بكيفية التخطيط لخطفها قائلا: «خططنا إننا هنخطفها وهي في طريقها للبيت بعد ما تخلص شغلها في الصيدلية، واحد فينا هيبقى راكب موتوسيكل ويفضل متابعها، والباقي هيفضل في العربية، ونقطع الطريق عليها وناخدها معانا في العربية»، موضحاً أنهم نفذوا تلك الخطة وهم ملثمين، ونقلوها بالإكراه وتحت تهديد السلاح الناري إلى سيارتهم الملاكي إلى إحدى المزارع بمنطقة وادي النطرون.

طلب فدية من الأب مقابل تحرير السيدة

واستكمل أحد المتهمين اعترافاته، بإنهم اتفقوا على أن يكون مبلغ الفدية مليون جنيه، وبالفعل اتصلوا على والدها هاتفياً وطلبوا منه الفدية، «كنا فاكرين إنه هيدفعها عشان ياخد بنته، ومش هيبلغ الشرطة».

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، القبض على المتهمين الأربعة أثناء احتجازهم للمجني عليها داخل مزرعة مستأجرة في منطقة وادي النطرون، وقاموا بتحريرها من قبضتهم وتسليمها إلى ذويها، وأحالت المتهمين الأربعة إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية لجريمة الخطف

وعن العقوبة المنتظر توقيعها على المتهمين بخطف فتاة في البحيرة، يقول المحامي والخبير القانوني محمد رمضان، لـ«الوطن»، إن عقوبة الخطف المصحوب بطلب فدية وفقا لقانون العقوبات تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما.