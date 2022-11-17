«شركات السياحة»: 40% زيادة في أعداد الأجانب الوافدين إلى مصر العام الجاري

كشف عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة أكثر من 40% في معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري بالمقارنة بذات الفترة من عام 2021، وفقا لنسب الحجوزات والإشغالات بالفنادق خلال تلك الفترة.

أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام قد يصل لـ 12 مليون سائح

وتابع عاطف بكر عجلان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري قد يصل إلى نحو 12 مليون سائح بالمقارنة بنحو 7.8 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي.

وأضاف «عاطف» أن العام الجاري شهد زيادة كبيرة في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، موضحًا أنه بالرغم من توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الدائرة بين البلدين منذ فبراير الماضى، إلاً أن العديد من دول العالم وبخاصة ألمانيا وإسبانيا والتشيك وهولندا وفرنسا وإيطاليا فضلا عن الدول العربية، وعلى رأسها السعودية استمرت في إرسال سائحيها إلى مصر وبمعدلات جيدة للغاية.

الموسم السياحى الشتوى

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن الموسم السياحي الشتوي الجاري يعتبر من أهم المواسم خلال السنوات الماضية من حيث أعداد السياح الوافدين لمصر خلاله، موضحًا أن متوسط نسب الإشغال الفندقي بكافة المدن السياحية خلال الشتاء لاسيما القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان تجاوز حاجز الـ 85%.

ولفت «عجلان»، إلى أن السياحة المصرية استعادت نسبة كبيرة من معدلاتها التي كانت قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل نحو 3 أعوام، متوقعا أن يتخطى أعداد السياح الوافدين لمصر نهاية العام المقبل الأعداد التي زارت مصر عام 2019 التي بلغت نحو 13.1 مليون سائح إذا ما سارت الأمور في معدلاتها الطبيعية.