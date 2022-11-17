الموت يغيب شقيقين في شهر واحد بالغربية.. أحدهما صدمه قطار

في نفس اليوم من الشهر الماضي، توفى أيمن الشقيق الأصغر وعمره لم يتخطى الـ7 سنوات، إثر إصابته بمرض القلب، واليوم لحق به شقيقه الأكبر «المتولى» صاحب الـ15 عاما، إذ لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بعد عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مسموح بالمرور فيه.

القبر يضم الشقيقين خلال شهر

وقال محمد سالم، محام، من أهالي القرية، إنهم أصيبوا بفاجعة جديدة اليوم، عندما علمت بخبر وفاة الطفل الأكبر المتولى محمد الصيفي، طالب في الصف الأول الثانوي، بعد أن صدمه قطار زفتى - السنطة، بنطاق قرية مسهلة، معقبًا: «ملحقناش نفوق من وجع موت الطفل الصغير ليحلق به أخوه الكبير النهاردة».

وكشف «سالم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أيمن الطفل الصغير في أسرة محمد الصيفي، توفى من شهر وفي نفس اليوم، وكان مريضًا بالقلب ومات أثناء إجراء عملية قلب، واليوم شقيقه الأكبر لحق به إثر حادثة قطار أثناء ذهابه مع أحد أصدقائه من القرية إلى طنطا.

وأوضح سالم، أن أهالي القرية شيعوا جثمان الطالب مساء اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، من أحد مساجد القرية، وتم دفنه بجوار شقيقه والذي تم دفنه في نفس اليوم، وأداء صلاة الجنازة عليه من نفس المسجد، الشهر الماضي، وكأن الحزن لا يريد أن يفارق تلك الأسرة وآلام المكلومة، التي لم تستوعب فاجعة فراق ابنها الصغير وبعد 30 يوما تكون الصدمة الثانية بوفاة الابن الأكبر.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن وفاة طفل في الصف الأول الثانوي أسفل عجلات قطار زفتى - السنطة، بنطاق قرية مسهلة، بمركز السنطة، أثناء عبوره من مكان غير شرعي شريط السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى السنطة العام، والتصريح بدفنها بعد تقرير الطب الشرعي.