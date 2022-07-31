إصابة 5 في حوادث طرق بالصحراوي والزراعي في بني مزار وملوي

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادثي طريق بمركزي بني مزار وملوي في محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي، فيما وقع تصادم بين تاكسي وربع نقل بالطريق الزراعي.

تصادم تاكسي وربع نقل في ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «1395 ن ا ج» تاكسي، «8326 ن ع و» ربع نقل، بطريق مصر أسوان الزراعي بحري كوبري ملوي العلوي على نهر النيل.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب محاولة التخطي الخاطئ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: «أرميا.ع» 61 عاما، «باترك.ب» 11 عاما، «شنودة.ع» 13 عاما، ويقيمون بقرية البرشا بشرق النيل في ملوي، وتراوحت إصابتهم بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

اصطدام ملاكي بعامود إنارة في بني مزار

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، باصطدام السيارة رقم «8346 ن ا ص» ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة كل من: «آية.ر» 41 عاما، و«صلاح.ا» 57 عاما، ويقيمان بمركز بني مزار وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة العامة التحقيق.