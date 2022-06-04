9 آلاف طالب ثانوية عامة حضروا القوافل التعليمية المجانية في الدقهلية

شهدت القوافل التعليمية المجانية لطلبة الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية إقبالًا كثيفًا على حضور المراجعة النهائية لليوم الثاني على التوالي في إطار مبادرة حياة كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ نظمت اليوم إدارة التعليم المدني والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية القافلة التعليمية، بمدرسة الشهيد النقيب أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين، ونادي المعلمين بإدارة أجا التعليمية.

9000 طالب وطالبه بالثانوية العامة حضروا على مدار يومين

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن القوافل التعليمية بالدقهلية حققت نجاحًا وإقبالًا كبير من الطلاب يصل إلى 9000 طالب وطالبه على مدار يومين، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب، ومديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس علي عبدالرؤوف.

مشاركة واسعة من قيادات التعليم والشباب والرياضة

وشارك في فاعليات اليوم الثاني محافظة الدقهلية إدارة شربين مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش الثانوية بنات، بعدد 2000 طالب وطالبة ثانوي، أما إدارة أجا شاركت بعدد 2000 طالب وطالبة ثانوي، بإجمالي مشاركة 4000 طالب وطالبة في اليوم الثاني من القافلة التعليمية.

وتتركز أعمال القوافل التعليمية، في توضيح شكل امتحان الثانوية العامة، وتوزيع الدرجات على نظام ‏البوكليت، وكيفية تعامل الطلاب مع أسئلة الذكاء، والتي دائما ما يشكون منها خاصة في مواد الكيمياء ‏والفيزياء والرياضيات واللغة العربية، واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والفلسفة والتاريخ ‏والجغرافيا.

وحضر القافلة كل من: سيد مصطفى مندوب عن الإدارة المركزية للبرلمان ومشرف عام عن القوافل التعليمية، ودكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والأستاذة منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وسعاد حافظ مشرف عام القوافل بوزارة الشباب وفريق عمل الإدارة محمد فتحي، ووليد لطفي، ومي كمال عوض ونسمه كمال الدين وأبو الفتوح البراشي مدير عام وراغب مختار مسئول التعليم الثانوي وايهاب القاضي مدير إدارة شربين التعليمية، ومن مجلس أمناء الإدارة جعفر إبراهيم ، وماهر بركات والحاج سيد الدمناوي، وهشام طربيه، مرفت غازي ، وعماد الدادموني مدير إدارة اجا التعليمية ، وعلى عبدالرحمن مدر اداره الشباب وشيماء السعدني.

ومن جانبه أكد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن خبراء المواد التعليمية يتحملون المشقة في السفر، من أجل توصيل المعلومة للطلاب مجانًا، مطالبا الطلبة الحضور جميعًا ليتم الاستفادة بكل ما يقدم لهم.