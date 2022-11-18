أهالي «المحرص» يطاردون كلبًا عقر طفلًا في ساقه اليمنى بالمنيا

أثار كلب ضال حالة من الرعب والذعر بين أهالي قرية المحرص بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، حيث هاجم تلميذ عمره 7 سنوات أثناء عودته من المدرسة، متوجها إلى منزله، وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما طارد الأهالي الكلب محاولين التخلص منه بلا فائدة.

كلب يعقر طفلا في قرية المحرص

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الطفل محمد أحمد إسماعيل 7 سنوات، مقيم بقرية المحرص التابعة لمركز ملوي، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، حيث عقره كلب ضال أثناء سيره بأحد شوارع القرية، عائدا من المدرسة في طريقه إلى المنزل.

ونُقل الطفل إلي المستشفى التخصصي في مركز ملوي وتبين أن كلب ضال عقره في ساقه اليمنى، وتم إسعافه بمصل خاص بالعقر، واستخرجت إدارة المستشفى كارت متابعة لاستكمال باقي جرعات المصل في المواعيد المحددة.

الأهالي يطاردون كلب ضال في ملوي

وطارد عدد من أهالي قرية المحرص الكلب في محاولة للتخلص منه لكنه تمكن من الهرب، وتم إخطار مديرية الطب البيطري، لاتخاذ اللازم نحو التخلص من الكلاب الضالة بقرية المحرص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.