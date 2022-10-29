التفاصيل الكاملة عن حادث ملوي بالمنيا.. مصرع شاب وإصابة 22 شخصا

اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على طريق مصر أسوان الزراعي السريع، في المسافة بين قريتي الروضة والمحرص بمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 22 آخرين بينهم سيدات، وفي السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة لـ حادث ملوي بالمنيا.

حادث ملوي بالمنيا سببه تصادم ميكروباص بربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع اصطدام سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، إذ اصطدمت السيارة الأولى بالثانية من الخلف.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي أن حادث ملوي بالمنيا وقع بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين، مما أسفر عن مصرع شاب يدعي «فارس محمد زين» 19 عاما.

إصابة 4 سيدات وطفلة في حادث ملوي

وأصيب في حادث ملوي بالمنيا 22 شخصا بينهم سيدات هن: أميرى محمد أحمد 25 عاما، ياسمين صفوت يوسف 24 عاما، أرزاق حسن 29 عاما، هالة جمال 24 عاما، ياسمين محمد 6 أعوام، وتم نقل الجميع إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم إذ تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور واشتباه ارتجاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق السريع الذي يربط بين مدينة المنيا ومركزي ملوي وديرمواس في أقصى جنوب المحافظة.

وبعد مرور ساعة من وقوع حادث ملوي بالمنيا، شهد طريق قرية أم قمص في نفس المركز حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم شخص في حالة حرجة، ويقيمون في قرى متفرقة بغرب مركز ملوي وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.