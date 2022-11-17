حالة الطقس غدا في الإسكندرية.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

تشهد حالة الطقس غدًا في الإسكندرية حالة من الاعتدال، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج بين 1.25 و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولم يتنبأ التقرير بسقوط الأمطار.

ويستمر الطقس الخريفي معتدل الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا في الوجه البحري والسواحل الشمالية، بحسب تقرير الهيئة، لافتة إلى وجود نشاط رياح غربًا تكون مثيرة للرمال والأتربة.

معرض على الشواطئ

ويستمر معرض «باب رزق» بالتزامن مع حالة الطقس غدًا في الإسكندرية، حيث جرى افتتاحه، اليوم الخميس، على شاطئ السرايا العام ويستمر لمدة 3 أيام كتجربة أولى.

المعرض يضم 60 عارضا

ويضم المعرض 60 عارضًا في مختلف المجالات وبأسعار مميزة، والذين توافدوا في صباح اليوم داخل خيمة كبرى جُهزت للحفاظ على منتجاتهم من التقلبات الجوية وأمطار نوة المكنسة.

متابعات أي طارئ في حالة الطقس

وكان المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، شدد على استعدادات قطاعات الشركة المختلفة لحدوث أي طارئ مع حالة الطقس غدا في الإسكندرية، خلال اجتماع عقده مع رؤساء القطاعات ومديرو عموم المشروعات والتخطيط والتأمين الفني والتشغيل والصيانة والمكتب الفني والخط الساخن والعمليات.