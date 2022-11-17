تفاجأ بموته وهو على قيد الحياة.. العربي: «رحت أقبض من التضامن قالولي متوفى»

تفاجأ الشاب العربي ناجي محمد عبد الحليم، بموته في الأوراق الرسمية، وهو ما زال على قيد الحياة، ولم يتمكن من الحصول على معاش يتقاضاه كمساعدة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية.

يقول «العربي ناجي»، مواطن من قرية كفر الحصر، بالشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من سكان قرية كفر الحصر، ويتبع وحدة الشؤون الاجتماعية ببنايوس التابعة لإدارة غرب الزقازيق، تمكن منذ ما يقارب 6 أعوام من الحصول على مساعدة من قِبَل وزارة التضامن الاجتماعي قيمتها 440 جنيها يتقاضاهم شهريا.

يضيف «العربي»، البالغ من العمر 37 عاما، من واقع بطاقة الرقم القومي، أنه متزوج ولديه 3 أطفال ويعمل بالأجر اليومي، لافتًا إلى تقدمه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها بإدارة غرب الشرقية منذ ما يقارب 6 سنوات، وتمكن من الحصول على معاش من التضامن الإجتماعي كمساعدة له كونه عائل أسرة.

شاب متوفى في الشؤون الاجتماعية فقط

وتابع «العربي»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه توجه خلال شهر أكتوبر الماضي لتقاضي معاشه الشهري إلاً أنه تفاجأ بانقطاع المعاش وكان السبب صادما له، إذ أوضح الموظفون في فرع البريد المصري بمكتب قرية كفر الحصر أنه متوفيا، رغم تقدمه للتضامن بالأوراق الرسمية وبطاقة الرقم القومي وكل ما يثبت أنه على قيد الحياة، من أجل الحصول على معاش المساعدة المالية الشهرية، مؤكدًا أنه مازال مسجلا على نظام العمل متوفيا بشكل رسمي.

اكتشفت وفاتي وأنا على قيد الحياة

واختتم حديثه: «أنا بقبض المساعدة المعاش من حوالي 6 سنين، وتفاجأت في شهر أكتوبر 2022، وأنا رايح أقبضه إنى متوفي.. أنا متوفي فقط في الأوراق الرسمية الخاصة بالتضامن الاجتماعي وباقي المصالح أنا لسه عايش، كل اللي أنا عاوزه معاشي يرجع ويصححون الخطأ في الورق».