اليوم.. السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي تستقبل أبطال فيلم سوداني

يعرض ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، عددًا من الأفلام التي تنافس ضمن المسابقة الدولية، بحضور عدد من نجوم الفن.

وتستقبل السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، مساء يوم الجمعة، أبطال وصناع فيلم السد، للمخرجّ علي شري، إنتاج مشترك بين فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، مدته 80 دقيقة

تدور أحداث فيلم السد، في السودان بالقرب من سد مـروي، حيث يعمل ماهر في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني، وفي المساء، يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناء غامض.

تفاصيل فيلم علم قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

كما تستقبل السجادة الحمراء، أبطال وصناع فيلم علم، للمخرج فراس خوري، وهو إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر، مدته 109 دقيقة.

تدور أحداث فيلم علم، حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

وعصر يوم الجمعة سيتم عرض فيلم طنين الأذن، للمخرج غريغوريو غرازيوسي، إنتاج البرازيل، مدته 90 دقيقة

تدور أحداث الفيلم حول مارينا، غطاسة سابقة، تعاني من طنين شديد في أذنها، تقرر العودة إلى المنافسات الرسمية، على أمل الفوز بميدالية أوليمبية.