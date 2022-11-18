السويس تتحضر للأخضر بـ50 ألف شجرة مثمرة وحدائق جديدة وممشى النخيل

«مساحات خضراء، زراعة أشجار، رفع كفاءة عدد من الحدائق، إنشاء حدائق جديدة بمساحة تخطت الـ10 كيلو مترات، وزراعة 50 ألف شجرة مثمرة» هذه هي مجهودات محافظة السويس والمجتمع المدني، في إطار مبادرة اتحضر للأخضر.

حديقة الخالدين وإنشاء ممشى النخيل

جهود محافظة السويس، فى إطار التشجير وإنشاء حدائق جديدة غير ملامح المدينة الباسلة، حيث تم إضافة ممشي النخيل، والذى إفتتحه محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، خلال احتفالات عيد السويس القومي، مساحته 50 ألف متر مربع، بطريق بور توفيق.

كما تم إنشاء حديقة الخالدين، التى حولت المنطقة المقابلة للمحافظة ،إلى اللون الأخضر ، حيث تضم الحديقة ، مئات الأشجار ،ومساحة خضراء تخطت 100ألف متر مربع، تضم أحواض الزهور المختلفة.

المرحلة الثانية من زراعة 50 ألف شجرة مثمرة

وقال المهندس حمدى صديق رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ابدأ» فى السويس، في تصريحات لـ«الوطن»: في الوقت الذى تتكاتف فيه الجهود للتحضر للأخضر، تزامناً مع الحدث العالمي، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ، انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة زراعة 50 ألف شجرة مثمرة والتي تتبناها المؤسسة، حيث قامت خلال السنوات الخمس الماضية بزراعة 35 ألف شجرة مثمرة، وأطلقت الأسبوع الحالي المرحلة الثانية، لاستكمال المشروع الذي تهدف زراعة 50 ألف شجرة مثمرة في مختلف أحياء السويس، مستهدفة البعد الاقتصادي وتحسين البيئة والمناخ بالسويس، مشيراً إلى أن انطلاق المرحلة الثانية كان بزراعة 500 شجرة مثمرة بمدينة أحمد زويل