طقس اليوم بسوهاج: مائل للحرارة نهارا.. ونشاط لحركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم بسوهاج، موضحة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة، بعد انخفاض استمر على مدار الأسبوع الماضي، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار.

طقس اليوم في سوهاج

وتسجل درجة الحرارة العظمى 26 مئوية، والصغرى 14 مئوية، كما يشهد طقس اليوم بسوهاج نشاط الرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 39%.

طقس مائل للبرودة ليلا

ويعد طقس اليوم الجمعة بسوهاج مناسبا للتنزه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج المنزل، حيث يمكن زيارة المتنزهات والحدائق العامة وممشى أهل سوهاج في المساء، مع زيادة قطعة ملابس إضافية خاصة للأطفال، لبرودة الطقس ليلا، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.