اليوم.. عرض فيلم «السد» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم «السد» المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم السد لـ علي شري المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، وتدور أحداثه حول ماهر الذي يعيش في السودان بالقرب من سد مرِوي، ويعمل في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.

تفاصيل فيلم السد

يبدأ عرض فيلم السد الذي تبلغ مدته 80 دقيقة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، في الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم بالمسرح الكبير وتعقبه ندوة لمناقشة أحداثه مع الجمهور.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي كان قد انطلق يوم الأحد الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وحسن الرداد وشريف منير وخالد النبوي ونور وإنجي المقدم ونبيلة عبيد وميريهان حسين وسميرة أحمد وصفية العمري بالإضافة إلى تكريم الفنانة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي وتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة.