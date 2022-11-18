خبير «تحلية مياه»: محطة المحسمة أكبر ممر مائي لخدمة 30 مليون شخص

كشف المهندس رامي الغندور، خبير متخصص بملف تحلية المياه بأفريقيا، تفاصيل الجهود المصرية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، قائلا إن هناك استثمارا في مجال تحلية مياه البحر بالشرق الأوسط، ونصف من يحضرون في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ يستخدمون هذه المياه، التي نعمل على إنتاجها منذ عام 1999، وهناك الكثير من مرافق تحلية مياه البحر في مختلف أنحاء مصر والسعودية أيضا.

تحلية المياه لها أثر إيجابي على البيئة

وأضاف «الغندور»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن تحلية مياه البحر من الناحية التاريخية كانت مكلفة، لكن شهدت تغيرا حيث جرى تمكن استخدام الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الطاقة، وبالتالي كان له أثر إيجابي على الأثر البيئي، ويجرى استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه.

وأشار إلى أنّ محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تعد أكبر ممر مائي، وتصرف 1 مليون متر مكعب يوميا، وسيجرى تشغيلها في العام المقبل لخدمة 30 مليون شخص، وهذا القدر سيعاد استخدامه وسيكون له أثر كبير على المجتمع.

توجه كبير للقطاع الخاص في مشروعات المياه

وتابع: «نرى توجه كبير في القطاع الخاص ليستثمر أكثر في مشاريع المياه، وفي مصر الحكومة المصرية نشطة وفعالة في إشراك القطاع الخاص، والذي يدخل هذا السوق من خلال مشاريع بشكل جيد، ونرى بلاد أخرى تعمل بنفس الطريقة، على سبيل المثال يوجد شراكة، الأولى بين القطاعين العام والخاص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشأن هذه المشاريع، وهناك نموذج تجاري أيضا، حيث يدخل القطاع الخاص للاستثمار حتى 2030 لتمويل مشاريع المياه».