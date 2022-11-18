محاكاة لقمة COP27 لطلاب المدرسة المصرية اليابانية: بنحافظ على الكوكب

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن إجراء المدرسة المصرية اليابانية في منطقة الشيخ زايد، نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

نموذج المحاكاة يهدف لتوعية الطلاب

وقالت أسماء أشرف، معلمة بالمدرسة المصرية اليابانية، إن تخصيص يوم محاكاة عن مؤتمر المناخ هدفه توعية الأطفال عن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وخلال هذه الفترة أجريت تهيئة للطلاب في كيفية الحفاظ على كوكب الأرض، وعدم تأثر التغيرات المناخية على البيئة، وذلك من خلال قيامهم بأعمال فنية.

من جانبها أوضحت أسماء صبري، معلمة بالمدرسة المصرية اليابانية، أن المدارس المصرية اليابانية في مصر تدعو طوال الوقت لتنمية وعي الأطفال بكل شيء يدور حولهم في المجتمع والكون.

ولفتت ياسمين أحمد، معلمة بالمدرسة المصرية اليابانية، إلى أن الفكرة جاءت لهم بسبب حماس الطلاب ووعي للقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، إذ يوجد مبادرة لمحاكاة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والحل الذي قدموه الطلاب للتقليل من مشكلة التلوث هي استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الوقود.

طلاب يوجهون رسالة بأهمية النباتات

وقالت إحدى الطالبات، وترتدي زيّ يشبه ثمرة الفراولة، «لقد ارتديت هذه الملابس لأرسل رسالة إلى الجميع بأهمية النبات الذي ينقي الهواء بعملية البناء الضوئي»، وقال طالب آخر: «السبب في التغيرات المناخية هو حرق الوقود الأحفوري، ودخان المصانع، إزالة الغابات، إضافة للبراكين التي ليس للإنسان دخل بها».