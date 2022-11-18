تعرف على خريطة انتشار قوافل «حياة كريمة» الطبية.. اليوم

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشكل دوري، قوافل طبية في القرى والمحافظات المختلفة التابعة للمبادرة، والتي تضم عددا كبير من التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان خدمة الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، في إطار عملها على التخفيف عن كاهل المواطن المصري والتخفيف عنه.

التخصصات الطبية بقوافل «حياة كريمة»

وتطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم الجمعة، 13 قافلة طبية في المحافظات المختلفة على مستوى مصر، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتضم القوافل التخصصات الطبية المختلفة، بحيث يحظى المواطن بالخدمة الطبية الشاملة، وتضم القافلة، تخصصات «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، كما توفر خدمة الأشعة والتحاليل الطبية، هذا بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، أما عن الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو رعاية طبية خاصة، يتم نقلها إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن تواجد القوافل

وتتواجد القوافل الطبية التي تطلقها «حياة كريمة» اليوم في عددا من المناطق المختلفة وهي:

- أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

- أم الرزق، مركز كفر سعد، محافظة دمياط.

- مركز طبي بالأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة.

- مركز شباب عيون موسى حي الجناين بمحافظة السويس.

- وحدة الأمل مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

- سالم البحيري مركز الفشن محافظة بني سويف.

- البيشة مركز أشمون محافظة المنوفية.

- المنار مركز نصر النوبة محافظة أسوان.

- القهوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة.

- منطقة أبوغليلة مركز براني محافظة مطروح.

- أبو نبوت مركز دشنا محافظة قنا.

- أبو النجاة مركز المحلة أول محافظة الغربية.

- واديي مكتب والنديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.