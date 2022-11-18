الكنيسة تحتفل بالعيد الـ10 لتجليس البابا تواضروس بقداس في وادي النطرون

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالعيد العاشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي القديس مارمرقس الرسول.

البابا يصلي قداس العيد العاشر لتجليسه

وصلى البابا تواضروس، قدّاس العيد العاشر، صباح اليوم، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في وادي النطرون، وشاركه الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية للقاهرة والإسكندرية، أعضاء المجمع المقدس المشاركين في السيمينار الجارية فعالياته حاليًا بمركز لوجوس، البالغ عددهم 115 عضوًا.

الأنبا باخوميوس يشيد بالعمل الدؤوب للبابا خلال الـ10 سنوات

وفي لفتة مؤثرة، احتفل أعضاء المجمع المقدس، أمس، عقب انتهاء الجلسة المسائية، بقداسة البابا تواضروس، وألقى الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا، كلمة محبة نيابة عن أعضاء المجمع أعرب خلالها عن تقدير أحبار الكنيسة وشعبها للعمل الدؤوب الذي يقوم به قداسة البابا بكل المحبة والعطاء والاحتمال عبر الـ10 سنين الماضية، متمنيًا لقداسته المزيد فيما هو قادم.

وعقب انتهاء القداس التقطت صورة تذكارية لقداسة البابا وحوله أعضاء المجمع المقدس بزي الخدمة الكهنوتي.

وفي وقت سابق، افتتح البابا تواضروس الثاني، السيمينار التاسع للمجمع المقدس الذي تجرى فعالياته لمدة أربعة أيام في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويناقش سيمينار هذا العام موضوعًا بعنوان الدور المجتمعي للكنيسة القبطية.

تناول البابا في محاضرته، 5 ملامح يجب أن تميز الدور المجتمعي للكنيسة؛ ليكون مؤثرًا وفعَّالًا.