أول سطح كلية صديق للبيئة بجامعة الإسكندرية.. ورود ونعناع وأشجار

«اتحضر للأخضر»، شعار رفعته كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وقررت تحويل سطحها للأخضر، ليصبح أول سطح كلية خضراء صديق للبيئة، بزراعة مجموعة متنوعة من الأزهار والورود والأشجار.

تقييم الأداء العملي لطلاب الكلية

الدكتور أكرم مصطفى، مدرس بالكلية، قال لـ«الوطن»، إن نقطة البداية كانت فكرة تقييم جانب الأداء العملي لطلاب الكلية وفق لائحة الساعات المعتمدة لطلاب الفرقة الأولى «أساسي علوم وشعبة طفولة وشعبة أساسي لغة عربية» لمقرر القضايا المجتمعية الذي يهتم بتدريس كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية وسبل مواجهتها وكيفية التكيف والتأقلم معها، وآليات التحول للأخضر.

وتمثل إطار تقييم الطلاب في تقديم النشاط العملي تحت عنوان «اتحضر للأخضر» وهو عنوان مبادرة وزارة البيئة للمحافظة على البيئة بوضع الزرع الأخضر على أسطح الكلية غير المستغلة.

اهتمام كبير بقضية التغيرات المناخية

وصف الدكتور أكرم مصطفى، مشاركة الطلاب في النشاط بـ«المشاركة الفعالة»، لشعورهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وكليتهم وجامعتهم والبيئة المحيطة بهم، موضحاً أن الدكتور محمد أنور، عميد الكلية والدكتور حسن عابدين وكيل الكلية لقطاع شؤون الطلاب، لديهما اهتمام كبير بقضية التغيرات المناخية وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب، انطلاقاً من توجه الدولة للتحول للأخضر وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة.

شارك في النشاط 700 طالب وطالبة، سواء بتجهيز الأسطح ووضع علامات استرشادية لخطوط الزرع: «زرعنا ورد ونعناع وبعض النباتات المزهرة»، وأشار الدكتور أكرم مصطفى، إلى أن الكلية حريصة على ترسيخ صورة ذهنية مختلفة عن الحياة الجامعية لدى الطلاب الجدد من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة ويتم ذلك بالجانب العملي للمواد الدراسية.