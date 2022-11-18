البعثة الإسبانية تحتفل بمرور 30 عاما على عملها بآثار البهنسا بالمنيا

احتفلت البعثة الإسبانية بمرور 30 عاما، من عملها بالحفائر بمنطقة آثار البهنسا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، والمعروفة بالبقيع الثاني لأنها تضم مقابر لعدد من الشهداء.

واكتشفت البعثة الإسبانية خلال هذه السنوات الكثير من الكنوز الأثرية الهامة كان آخرها العام الماضي، حيث عثرت على مقبرة بمنطقة آثار البهنسا أثناء عمل الحفائر عبارة عن مقبرة من العصر المتأخر بداخلها «تابوت حجري وأواني كانوبية وتماثيل حجر صغيرة أوشابتي».

لوحة توضح أعمال البعثة في منطقة البهنسا

واستعانت البعثة الإسبانية برسام عالمي يدعى جايرون كريستيبال، وقام برسم لوحة توضح أعمال البعثة في منطقة البهنسا.

شهد الاحتفال أعضاء البعثة والمستشار الثقافي للسفارة الإسبانية بالقاهرة، والدكتور جمال الفقير مدير منطقة آثار مغاغة، والدكتور سلامة زهران كبير مفتشي منطقة آثار البهنسا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قبل أسبوعين، عن استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفدا سياحيا متعدد الجنسيات من 4 دول وهي: أمريكا، ألمانيا، إنجلترا، وإيطاليا، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز أبو قرقاص، وتل العمارنة وتونا الجبل بمركزي ملوي ديرمواس، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

العديد من المناطق الأثرية والسياحية

قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، وأن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية منها: منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، ومنطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.