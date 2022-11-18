موعد امتحانات نصف العام 2023 في جميع المحافظات.. تنطلق قريباً

موعد امتحانات نصف العام 2023 في جميع المحافظات، سؤال يتبادر إلى ذهن مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب سواء في مرحلتي النقل أو الشهادة وحتى طلاب الجامعات، فضلاً عن أولياء الأمور.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام 2023، قبل بدء العام الدراسي، فيما أعلنت عن مواعيد امتحانات النقل والشهادة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن امتحان نصف العام 2023، بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات نصف العام 2023 في جميع المحافظات

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، فيما يخص صفوف النقل، التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 14 يناير المُقبل، موضحاً أنّ فترة الامتحانات تحسب ضمن أيام الدراسة الفعلية في المدارس.

تقييم صفوف النقل

ومن المقرر أن يتم تطبيق تقييم صفوف النقل، بدءاً من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، هذا العام، حيث سيتم توزيع 5% من الدرجات على الانضباط والحضور، بالإضافة إلى 5% على السلوك، و10% من درجات امتحان الشهر، والـ 80% المتبقية يتم احتسابها من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول.

موعد تسليم المشروعات البحثية

وتبدأ المدارس في تسلم المشروعات البحثية من الطلاب، قبل انطلاق امتحانات الترم الأول 2023 بأسبوعين، حيث يشترك في كل بحث بين 3 إلى 5 طلاب، وتكون تلك الأبحاث من 50 درجة لا تضاف إلى المجموع، بينما يتم تكريم أصحاب أفضل 10 مشروعات بحثية، بهدف بث روح التعاون بين الطلاب وتنمية مهاراتهم البحثية.

موعد امتحانات الترم الأول للجامعات

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات، التي تنطلق من 9 يناير المُقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حسب الجدول الذي تعلنه كل جامعة كالتالي:

موعد امتحانات الترم الأول في الكليات العلمية: من 26 ديسمبر ولمدة أسبوعين

موعد امتحانات الترم الأول في الكليات النظرية: من 14 يناير ولمدة أسبوعين.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

وبحسب بيان التعليم العالي، فإنّ أجازة نصف العام تبدأ من 28 يناير القادم وتستمر حتى 9 فبراير، أي تستمر نحو 15 يوماً.