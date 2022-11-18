إصابة 3 أشخاص في حادثي سير منفصلين بفيصل والطالبية

أصيب شخص في حادث مرور بمنطقة المطبعة فيصل، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير إدارة المباحث، العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الجيزة.

تفاصيل الحادث

ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة بأحد الأشخاص بمنطقة المطبعة فيصل تحديداً أمام البنك الأهلي، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخص مقيم ببولاق الدكرور مصاب بكدمات بالرأس والظهر، وجرى نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، ووجد أن حال مرور المصاب محل البلاغ اصطدم به سائق السيارة «تاكسي أجرة»، 19 عاما، مقيم بالهرم.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وقائدها والعمل على تسيير حركة السيارات لطبيعتها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث تصادم بالطالبية

وفي سياق متصل، أصيب شخصان في حادث تصادم بالطريق الدائري اتجاه أكتوبر دائرة القسم، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، يفيد بوقوع حادث بين سيارة ملاكي يستقلها مواطن حاصل على بكالوريوس تجارة، 30 عاما، وسيدة حاصلة على ليسانس آداب، 36 عاما، وبين سيارة نقل بمطورة قيادة شخص، 44 عاما، سائق، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار اليه، وأنه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

وأسفر عن الحادث إصابة مستقلى السيارة الأولى بكسر وجروح متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي ولا يمكن استجوابهما، وكذا حدوث تلفيات بالسيارتين، تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين وإزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وقائد السيارة الثانية، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.