الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة بمدن القناة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لأحوال الطقس اليوم السبت في مختلف محافظات الجمهورية، ومنها محافظات مدن القناة الثلاث، وتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر وانخفاض درجة الحرارة.

شبورة وانخفاض درجة الحرارة

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس السبت يشهد تكون شبورة مائية في عدد من المناطق، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، والوجه البحري، وعلى الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

وتوقع خبراء الهيئة أن تكون بين خفيفة إلى معتدلة ،وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترونصف إلى مترين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستكون كالتالي:

السويس الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة

الإسماعيلية الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة

بورسعيد الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 درجة.