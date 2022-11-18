مسيرات ولافتات تهنئة وعروض عسكرية في اليوم الوطني العماني 2022

بالتزامن مع احتفالات الشعب العماني، باليوم الوطني العماني 2022، شهدت محافظات وولايات السلطنة خلال الأيام الماضية، مسيرات شعبية لتهنئة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة العيد الوطني الـ 52، شارك فيها الرجال والنساء والأطفال، والمواطنون والمسؤولون.

لافتات ومسيرات في اليوم الوطني العماني 2022

ورفع المشاركون في المسيرات صور السلطان هيثم، وعلم سلطنة عمان، ولافتات مهنئة، علاوة على إلقاء قصائد شعرية وطنية تعبر عن حب الوطن، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفنون التقليدية التي تشتهر بها كل ولاية تنظم المسيرة بها، ضمن احتفالات اليوم الوطني العماني 2022، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتحتفل سلطنة عمان بيومها الوطني 18 نوفمبر، الذي يوافق يوم مولد سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وبدأ الاحتفال به قبل 52 عاما مع تولي السلطان قابوس الحكم عام 1970.

وشهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، صباح اليوم، العرض العسكري في ميدان النصر بمحافظة ظفار، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ52، الذي شاركت فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، إضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق.