ملتقى القاهرة السينمائي يستكمل عرض أفلامه ضمن فعاليات المهرجان

انطلق منذ قليل عرض باقي الأفلام المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي الدولي في يومه الثاني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

مديرة الملتقى ترحب بالحضور

وبدأ اليوم الثاني من ملتقى القاهرة السينمائي، بكلمة لمديرته، ليندا بلخيرية، رحبت فيها بالحضور، موضحة أن هذا اليوم الثاني للملتقى، حيث إنه بالأمس تم عرض 5 أفلام واليوم سيتم عرض 5 أفلام أخرى.

وقدمت «ليندا بلخيرية»، الفيلم الأول من مصر الذي حمل اسم «هش» للمخرجة سالي أبو باشا، حيث يحكي عن قصة فتاة تُدعى شهد مصابة بمرض نادر ومحبة لعمل فيديوهات على السوشيال ميديا.

عرض فيلم «بيلا» ضمن قائمة الأفلام من دولة المغرب

أما عن الفيلم الثاني الذي تم عرضه اليوم فكان فيلم «أبي الفلاح»، من دولة الجزائر للمخرج الخير زيداني، وتم عرض فيلم «بيلا» ضمن قائمة الأفلام من دولة المغرب للمخرج محسن البصري.

يُذكر أن ملتقي القاهرة السينمائي يشارك فيه 15 فيلمًا من عدد من الدول العربية المختلفة.