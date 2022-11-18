مصرع سيدة وإصابة زوجها و6 آخرين في انقلاب سيارتين بالعياط

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها و6 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالعياط وانقلابهما، ونقلت الجثة إلى مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة، وجرى نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة العياط بالجيزة بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ملاكي قيادة أحد الأشخاص 27 سنة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وبرفقته زوجته 27 سنة ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى الهرم وأثناء إسعافهما توفيت الأخيرة متأثرة بإصابتها.

مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص

وتبين إصابة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 43 سنة، بكسر بالقدم اليسير وسحجات متفرقة بالجسم، قائد السيارة الثانية، وجرى نقله ألى أحد المستشفيات.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الأولى من الخلف ونتج عنه انقلابهما بالجزيرة الوسطى للطريق، كما أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارتين وإصابة عدد 6 آخرين من مستقلي السيارة الثانية، إذ أصيبوا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي، كما أزيلت آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.