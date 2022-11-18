الرئيس الأمين «وعد فأوفى».. الأحلام تتحول إلى واقع حقيقي و«انتهى زمن الشعارات»

«لا يمكن هنسمح أبداً إننا يبقى عندنا عشوائيات كده تانى»، جملة قالها الرئيس «السيسى» فى إحدى المناسبات، ترجمها إلى واقع حقيقى، بالقضاء الفعلى على العشوائيات، وتحولت مناطق كاملة كان سكانها يقطنون فى «عشش» إلى أحياء سكنية نظيفة وكأنها أصبحت فى مكان آخر، وانتقلت أسر من العيش بين أكوام الخشب، إلى وحدات سكنية مجهزة بالكامل، دون أن ينفقوا مليماً، ليبدأ عهد «مصر بلا عشوائيات».

«الأسمرات، أهالينا، بشاير الخير، معاً، تل العقارب، الشهبة، عزبة الهجانة» جميعها مشروعات فى مناطق مختلفة نقلت أهالى العشوائيات من «العشش» داخل بؤر خطرة وغير آمنة، إلى حياة كريمة داخل وحدات سكنية مجهزة ليبدأوا صفحة جديدة آمنة ومستقرة.

وعود الرئيس «السيسى» لم تكن كلمات فى الهواء، فحينما قال: «هعملك شبكة طرق فى خلال سنة تمسك مصر»، تحولت الكلمات إلى واقع حقيقى، إذ تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال «5500» كم، و«900» كوبرى ونفق، و13 محوراً على النيل بتكلفة 14 مليار جنيه، ويتقدم العمل فى تنفيذ 14 محوراً بتكلفة 20 مليار جنيه، بجانب تطوير آلاف الكيلومترات من الطرق، والبدء فى منظومة النقل الذكى.

ولأنه لا يمكن وضع الأساس لـ«الجمهورية الجديدة» بدون المشروعات القومية التى تحقق التقدم للوطن، أوفى الرئيس «السيسى» بتعهداته ونفذ العديد من المشروعات، التى غيرت خريطة مصر بشكل كبير، بداية من افتتاح المشروع العملاق «قناة السويس الجديدة» فى أغسطس 2015، وافتتاح 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، ومروراً بمشروعات فى جميع المجالات، منها الطاقة كما فى «مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة بنبان للطاقة الشمسية»، وكذلك إنشاء المدن الجديدة على رأسها «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة»، فضلاً عن مشروعات عديدة ومختلفة أبرزها «مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان الاجتماعى»، وأيضاً إنشاء «المتحف المصرى الكبير، المتحف القومى للحضارة المصرية».

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم النفس السياسى بالجامعة الأمريكية، إن حرص الرئيس على الالتزام بكافة وعوده وتنفيذ كلماته من الأمور التى عززت ثقة المواطنين فى الرئيس، وبدأ ذلك منذ خطاباته الأولى التى وعد فيها المصريين بحمايتهم أثناء تهديدات الفوضى والعنف التى أطلقتها جماعة «الإخوان».