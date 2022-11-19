مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتابع بقلق التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

كشف ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن تفاصيل الموقف الأمريكي تجاه الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تابعت بقلق إطلاق بيونج يانج صاروخًا بالستيا وصل مداه لألف كيلو متر.

كوريا الشمالية قد تطول بصواريخها أي مكان في العالم

وأوضح «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ذلك انتهاكًا للأمن والسلم الدولي.

وأشارت إلى أنه يجب على كوريا الشمالية أن تتوقف عن مثل هذه الاختبارات، مؤكدًا أنه في عام 2017 قال وزير الدفاع الأمريكي إن كوريا الشمالية قد تطول بصواريخها أي مكان في العالم.

الصواريخ البالستية تخترق الغلاف الجوي للأرض

ولفت إلى أن الصواريخ التي تختبرها كوريا الشمالية بالستية وكروز، مشيرًا إلى أنها قادرة على اختراق الغلاف الجوي للأرض وتعود مرة أخرى بقوة الجاذبية، ويعود لإصابة الهدف أما الصواريخ الكروز تكون داخل الغلاف الجوي.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية في حالة قلق شديد من التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية، وتحاول بشتى الطرق الدبلوماسية وقفها.