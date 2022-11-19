تفاصيل جديدة حول إنشاء المجمع الطبي بجامعة حلوان: العمل خلال أيام

المجمع الطبي بجامعة حلوان، حلم طال انتظاره، وهو ما وضعه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أجندته منذ أن تقلد منصب رئيس الجامعة رسمياً، فخلال الأسبوع الجاري تبدأ عمليات الحفر، بعد انتهاء الشركة المنفذة من وضع التصميمات النهائية والرسوم الهندسية للموقع في الحرم الجامعي لجامعة حلوان.

المجمع يشمل مركز بحثي مهم

أكد الدكتور السيد قنديل، لـ«الوطن»، أن المجمع الطبي بجامعة حلوان، يعتبر إضافة وطفرة للقطاع الطبي، ويقدم خدمات متميزة لجميع الطلاب ومنطقة حلوان بالكامل، موضحاً أن المجمع يشمل مركز بحثي مهم، ويشمل جميع التخصصات الطبية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن المجمع الطبي سيخدم طلاب كلية الطب في الجامعة الحكومية وطلاب الجامعة الأهلية، وسيتم افتتاح كلية طب الفم والأسنان في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022-2023، لافتاً إلى أن الجامعة تولي للقطاع الطبي اهتماماً كبيراً بجانب القطاعات الأخرى.

50 غرفة عمليات و80 غرفة للرعاية المركزة

من جانبه، قال الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، إن المجمع الطبي يتكون من 50 غرفة عمليات و80 غرفة للرعاية المركزة، ويشمل أجهزة المعمل والرنين والأشعة المقطعية.

وأضاف الدكتور وائل عمر لـ«الوطن»، أن المجمع الطبي بمثابة صرح طبي كبير يخدم المنطقة، ويعتبر طفرة لأهالي حلوان والمعصرة وشمال الصعيد والجيزة، ويسهم في تخفيف الضغط من على مستشفيات القصر العيني، لافتاً إلى أن رسومات وتخطيطات المجمع تمت وفق أحد أكواد البناء في المستشفيات العالمية، ويراعى كافة المعايير البيئية والاستدامة.