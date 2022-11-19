عروض برنامج «الأفلام القصيرة 4» بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم.. أبرزها «فينلاند»

يعرض اليوم برنامج «الأفلام القصيرة 4» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، ويتضمن برنامج الأفلام القصيرة 4 المقرر عرضها بقاعة «إيوارت»، وتستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

عروض برنامج الأفلام القصيرة

فيلم «فينلاند» لـ مارتن كوبا إنتاج التشيك، يعرض لأول مرة دوليًا في مهرجان القاهرة السينمائي، تدور أحداثه حول نييل مدرس جورجي، يترك عائلته لأجل فرصة عمل من المفترض أن تكون مؤقتة، ولكن عودته إلى المنزل تصبح محل شك بينما يجذبه واقع جديد غير مألوف في الغرب.

فيلم «الطيور هاجرت من بيروت» لـ خليل دريفوس زعرور، إنتاج لبنان، يعرض لأول مرة عالميًا بمهرجان القاهرة السينمائي، تدور أحداثه في الرابع من أغسطس 2020، تاريخ هز أمة، وغير مدينة، ودمر حيوات الكثيرين، إحداهم كانت «زينة».

أحداث فيلم «من عمل الشيطان»

فيلم من عمل الشيطان لـ ديسيل مختجيان، إنتاج مصر، يعرض لأول مرة عالميًا بمهرجان القاهرة السينمائي، تدور أحداثه حول شابة تعود إلى القاهرة بعد عشر سنوات، لتنظم معرض عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات، تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.

أحداث فيلم حمزة

فيلم حمزة: أطارد شبحا يطاردني لـ ورد كيال، إنتاج فلسطين ، يعرض لأول مرة عالميًا بمهرجان القاهرة السينمائي، وتدور أحداثه حول، حمزة الكهل الذي يصر على مواصلة ممارسة العادة التي بدأها منذ عشرين عاما عندما خرج من سجون الاحتلال، وهي أن يجوب الغابات يوميًا ليطارد أسدا يرفض القرويون التصديق في وجوده.