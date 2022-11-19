مشروعات مصر الزراعية في 8 سنوات.. استصلاح ملايين الأفدنة وإنشاء 100 ألف صوبة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مشروعات زراعية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين».

طفرة غير مسبوقة

وحققت مصرُ في السنوات الثماني الماضية طفرة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ على مستوى التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، وبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي يتم استصلاحها نحو 6 ملايين فدان جديدة منها 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة على طريق الضبعة و1.1 مليون فدان في مشروع تنمية جنوب الوادي «توشكى الخير» ومشروع الـ1.5 مليون فدان في نطاق شركة الريف المصري.

بالإضافة إلى استصلاح 456 ألف فدان في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء و650 ألف فدان في مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد، وبلغت تكلفة زراعة مليون فدان 250 مليار جنيه، وذلك في ظل ما يتطلبه استصلاح هذه الأراضي من محطات رفع المياه وترع مبطنة لتوصيل المياه ومشروعات كهرباء الري الحديث وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تحقيق استدامة هذه الأراضي المستصلحة.

توسع كبير في المشروعات الزراعية

وجاء في التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الدولة المصرية توسعت في مشروعات الزراعات المحمية بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومدينة العاشر من رمضان، وتم إنشاء 9 مشروعات مزارع سمكية عملاقة بالمحافظات، إضافة إلى استحداث برامج لتطوير قدرات المزارعين.