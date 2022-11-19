وزير الخارجية: هناك رغبة عارمة للوصول إلى اتفاق مناخي عادل

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27 إنَّه «بعد النظر والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة تمّ إعداد النصوص بشأن عدة قضايا، وتمّ تحديد التوازن فيهم، وسوف تشكل الخطوة التي سوف نتحرك منها قدمًا، كذلك سوف نواصل التشاورات مع المجموعات المعنية ومنحهم الفرصة لمراجعة هذه النصوص والتعليق عليها وكذلك طرح بعض التعديلات اللازمة».

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ (COP27): «أظن أنَّ هذه النصوص متوازنة وأنها تشكل الطفرات المحتملة التي يمكن تحقيقها والتوافق إجماعا بشأنها، ومن ثم هناك رغبة عارمة في مجموعات العمل لاستكشاف النصوص، وسنعمل على التوصل إلى صيغة وسطية تصل بنا إلى الإجماع، بناء على رغبة الأطراف»، مشددًا على أنَّ هناك رغبة عارمة للوصول إلى اتفاق مناخي عادل.