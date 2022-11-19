القبض على المتهم بقتل سيدة في سوهاج.. «صاحب ابنها كان بيحاول يسرقها»

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص بإكتشافه وفاة زوجة خاله (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بمنزلها، وما تبين من العثور على جثة المذكورة بغرفة وبها آثار "خدوش وسحجات بالرقبة" وما قرره الـمُبلغ أنه أثناء توجهه لزيارة خاله "زوج المجنى عليها" كعادته اليومية للإطمئنان عليه لكونه قعيد ويعانى من شلل نصفى ولدى وصوله المنزل طلب منه خاله إستدعاء زوجته حيث عثر عليها داخل غرفتها متوفاة .

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب، "مُصاب بسحجات وخدوش بالرقبة").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف أنه يعمل رفقة نجل المتوفاة على مركبة (توك توك) خاصته وأنه بتاريخ الواقعة توجه لنجلها لأخذ "التوك توك" للعمل عليه فوجده نائماً وأثناء نزوله تسلل لغرفة المجنى عليها بقصد السرقة إلا إنها شاهدته وعاتبته وهددته بإخبار نجلها بذلك فإنصرف من المكان وعاد مرة أخرى قاصداً قتلها خشية من إفتضاح أمره ، حيث قام بالدخول للغرفة وتوجه تجاهها وقام بخنقها وقد قامت بمقاومته والإمساك برقبته فأحدثت إصابته المشار إليها حتى فارقت الحياة وعقب ذلك لاذ بالهرب .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.