درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم.. ارتفاع طفيف وطقس خريفي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها التي شدتها الأيام الماضية، إذ يسود طقس خريفي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا على السواحل الشمالية الشرقية ستكون معتدلة الحرارة، حاره على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم 20-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 25- 18

- الإسماعيلية 27- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 27- 16

- شلاتين 30- 22

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 26- 16

- السلوم 27- 15

- سيوة 26- 11

- العريش 26- 14

- رفح 26- 13

- الطور 27- 14

- كاترين 20- 08

- رأس سدر 28- 16

- نخل 25- 07

- طابا 25 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 27 - 21

- الغردقة 27- 20

- مرسى علم 27- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 27- 13

- سوهاج 28- 14

- قنا 30- 17

- الأقصر 31- 16

- أسوان 31- 17

- الوادي الجديد 28- 12

- أبو سمبل 29- 16

- أبو رماد 29- 22

- رأس حدربة 27- 19.