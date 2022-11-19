الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارا.. ورياح خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 26 درجة مئوية، السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة على شمال الصعيد تصل لـ 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 27 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 29 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجة الحرارة الأن في تمام العاشرة على القاهرة الكبرى تسجل 19 درجة مئوية.

حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

وتسود شبورة مائية خلال الأيام المقبلة وتحديدًا في ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء، والطرق بين المحافظات والطرق السريعة القريبة من مسطحات مائية وزراعية، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الأرصاد وجود نشاط رياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وعلى فترات متقطعة، لافتة إلى أن الفترة المذكورة يسودها أجواء خريفية معتدلة الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 20 نوفمبر، فتصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 26 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 14، وجنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.