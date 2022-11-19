«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وانعدام فرص سقوط الأمطار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتباين في درجات الحرارة من يوم لآخر، يعد من أبرز سمات فصل الخريف، موضحةً: «هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، مع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا».

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن المرتفع الجوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، كما سيؤدي إلى صفاء الأجواء، ولن تكون هناك أي فرص لسقوط الأمطار على أي منطقة مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى أن معظم الكتل الهوائية قادمة من على الصحراء وستؤدي إلى الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

أجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 26 درجة مئوية، والأجواء ستكون مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترات النهار، لكن خلال فترات الليل وفور غياب أشعة الشمس سنبدأ نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وستكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة.

تكون الشبورة المائية

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية، فإن الظاهرة الجوية المؤثرة هي وجود الشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر، ومع التبريد وهدوء سرعات الرياح ستتكون الشبورة المائية التي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية».