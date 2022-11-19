عميدة «الدراسات البيئية»: طرح 10 برامج جديدة أبرزها التنمية المستدامة

كشفت الدكتورة نهى سمير، عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن خطة الكلية للفترة المقبلة، موضحة أنه من المقرر افتتاح 10 برامج دراسية جديدة عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات مباشرة، لافتة إلى أن الكلية تهتم بدراسة وبحث المشكلات البيئية ذات الطابع المحلي والإقليمي والعالمي من خلال الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية وإعداد كوادر بحثية ومهنية متخصصة ومؤهلة لتلبية حاجة العمل البيئي ولخدمة المجتمع والعمل على تنمية واستدامة الموارد بما يتوافق مع المعايير الدولية وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات المعنية بالبحث العلمي.

أسماء البرامج الجديدة

وأضافت «نهى»، لـ«الوطن»، أن البرامج الجديدة تشمل مصطلحات كالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وإدارة المياه والطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات والحسابات الكربونية والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، موضحة أن الكلية تهتم بالدراسات العليا فقط، وتمنح الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه، فضلاً عن الدبلومات المتخصصة، وتعتمد الدراسة على التعليم الهجين، 70% أون لاين و30% حضوري.

طبيعة الدراسة بالكلية

ونوهت الدكتورة نهى سمير، بأن الكلية تمنح شهادات لدورات متخصصة مثل الدورة البيئية المتكاملة لفهم العلوم البيئية بشكل متكامل، ودورة سفراء المناخ، التي تشمل 12 جلسة لمدة 4 ساعات يومية لمدة أسبوع حول المعرفة المناخية والقيادة التي تغطي سلسلة التعلم عن تغير المناخ، حيث سيقدم الخبراء والممارسون في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة لمحة عامة عن مختلف مواضيع تغير المناخ، والتدريب على مهارات القيادة في مجالات مثل تصميم المشاريع وتنفيذها، والخطابة العامة، والمشاركة المجتمعية.

ويركز دور الكلية في المجتمع على محورين الأول هو عقد دورات تدريبية لمختلف الوزارات والمؤسسات ونشر الوعي البيئي، والمحور الثاني هو المساهمة في إعداد المقررات الدراسية الخاصة بالتغيرات المناخية وتعميمها على الكليات.