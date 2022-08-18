اعرف كل ما يخص كلية الدراسات والبحوث البيئية.. شروطها والأقسام المتاحة

قالت الدكتورة هدى هلال، مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات والبحوث البيئية، إن الكلية من أولى الكليات المتخصصة بالبيئة والأبحاث البيئية بالتخصصات المختلفة بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن الكلية بها 7 أقسام.

7 أقسام بكلية الدراسات والبحوث البيئية

وأضافت هلال في حوار مباشر مذاع على «القناة الثانية المصرية»، أن الأقسام المتوفرة بكلية الدراسات والبحوث البيئية هي قسم العلوم الطبية البيئية، والتي تقبل طلاب من كلية الطب والصيدلة والطب البيطري، وطب الأسنان، لدراسة كل ما يرتبط بالمجال البيئي بالعلوم الطبية، وقسم العلوم الهندسية البيئية وقسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية وقسم العلوم الزراعية البيئية وقسم العلوم الأساسية البيئية وقسم العلوم التربوية وقسم العلوم الإنسانية.

قبول الطلاب من خريجي الكليات المختلفة

وأوضحت مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات والبحوث البيئية، أن أقسام الكلية السبعة بمثابة 7 كليات داخل الكلية، لافتة إلى أن طلاب الكلية هم من خريجي كل الكليات مثل كلية الاقتصاد والتجارة والحقوق ونظم المعلومات والتربية والألسن والآداب والخدمة الاجتماعية والزراعة، إضافة إلى خريجي كليات الشرطة والحربية.

تحقيق عائد من إعادة تدوير المخلفات بدلا من الإنفاق للتخلص منها

وأشارت هلال إلى تكليف الطلاب بمواد الدراسة الميدانية للتعرف على قضايا البيئة والمناخ، وتطبيقها بالمصانع والشركات للحصول على عائد من إعادة تدوير المخلفات بدلًا من دفع الأموال للتخلص منها.