تعرف على طرق الإبلاغ عن قراءة الغاز قبل إغلاق المهلة غدا

أعلنت شركة «بتروتريد»، المسؤولة عن تحصيل فواتير وقراءة عداد الغاز الطبيعي، أن غدا الأحد سيكون آخر فرصة ومهلة للمستخدمين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي في المنازل لتسجيل قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا، لشهر نوفمبر الحالي.

وأوضحت الشركة عبر التنبيه الخاص بها على الموقع الإلكتروني التابع لها، أن هذه الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين تأتي في إطار حرص الشركة على تيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين، وهو ما يتناسب مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، حيث وفرت الشركة 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة إدخال وإرسال قراءة عداد الغاز الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية ودفع الفواتير

1 – تطبيق «بتروميتر»، أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً على قاعدة البيانات بالشركة.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

12– خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

13 – التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.