التطور يجد طريقه إلى المواطنين في الغربية بسبب «حياة كريمة»

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، جولة حول مشروعات «حياة كريمة» للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري بمركز زفتى في محافظة الغربية، من خلال عرض لقطات متنوعة داخل وحدات وورش التدريب العملي للسيدات والفتيات، فضلًا عن إجراء لقاءات متنوعة مع أهالي المحافظة.

أبرز التفاصيل عن الوحدات المتنقلة الخاصة

قال محمود، أحد القائمين على تدريب السيدات والفتيات بالورش، إن الوحدة المتنقلة الخاصة بتدريب وتعليم الفتيات والسيدات حرفة الخياطة تهدف إلى تحسين أوضاعهن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، ويبلغ عددها 27 وحدة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الدورة الواحدة تضم 10 سيدات لمدة 30 يوم تدريب، وتوفر الدولة كل الخامات والمستلزمات الخاصة بذلك.

وأضاف «محمود»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوحدات تظل مستمرة في العمل حتى ننتهي من تدريب السيدات والفتيات المستهدفين، كما أن هناك معارض تابعة للقوى العاملة لعرض المنتجات الخاصة بهن لتوزيعها على الجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أن الوحدة تضم 3 مهن، هي: تفصيل وخياطة للسيدات، بينما السباكة والكهرباء للشباب، متابعًا أن الإقبال كبير من قِبل الفئات العمرية التي تتراوح بين 18 و45 عاما.

«حياة كريمة» وفرت حياة آدمية لأهالي قرية حانوت

وفي نفس الصدد، قالت الحاجة سحر، إحدى أهالي مركز زفتى بالغربية، إن قرية حانوت كانت غير مؤهلة للعيش فيها وزوجها متوفى منذ 18 عاما، وتعول طفلين، متابعة: «أيام الشتاء كانت الدنيا تمطر علينا وكنت بحتاس بأولادي»، مضيفة «الفضل يرجع لربنا وللرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة.. والله أنا اتعملي حاجات مكنتش أحلم بيها»، مشيدة بمبادرة حياة كريمة ودروها في تحويل حياتها وتوفير حياة آدمية لها ولأولادها.