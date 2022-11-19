«علوم الفضاء»: إقرار «COP27» لصندوق الخسائر سيمثل انتصارا للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن قمة المناخ ستشهد اليوم محاولة للتوصل إلى تسويات بين الدول تتعلق باستخدام الفحم.

وأضاف «النهري»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: «يجب وضع كل الآراء في الاعتبار للخروج بقرار، ومصر أصرت على بند الخسائر والأضرار، ووضعه نجاح في حد ذاته»، مشيرًا إلى أن صندوق الخسائر سيكون انتصارا للدبلوماسية المصرية.

ملف التمويل وتحجج الدول الأوروبية

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة: «بالنسبة للتمويل، فإن الدول الأوروبية والمتقدمة تتحجج بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن إنشاء الصندوق خطوة مهمة، ويجب الوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف».

وأردف: «هناك تعاون جيد، وحدثت شراكات، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا لقمة المناخ cop27، حيث عقدت مصر شراكات مع الإمارات بـ15 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار مع ألمانيا وأمريكا، إضافة إلى مشروع نوفي».

وأكد، أن مصر تعاونت مع عدد كبير من الدول المتضررة من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية متأثرة بهذه التداعيات.