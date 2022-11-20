تفاصيل مقتل عجوز في سوهاج.. صديق ابنها حاول سرقتها

«كان لازم أقتلها كنت خايف تقول لابنها إني حاولت أسرقهم »، هكذا بدأ المتهم بتقل عجوز في سوهاج، أقواله أمام النيابة العامة خلال جلسة التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أثناء محاولة سرقة منزلها، وقررت النيابة حبسه على لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم يشرح تفاصيل الجريمة

شرح المتهم تفاصيل واقعة مقتل عجوز سوهاج في تحقيقات النيابة، موضحا أنه صديق نجلها ويعمل معه، وحاول سرقتها ولكنها كشفته وهددت بإخبار نجلها لذلك خطط لقتلها واستغل مرض زوجها «كنت عارف إنه مش هيعرف يتحرك لأنه مشلول وكان لازم أقتلها قبل ما تنطق وتبلغ عني ولكنها رأتني وقامت بالصراخ فقمت بخنقها وإحداث كدمات بها».

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد أكد المحامي حسن شومان لـ«الوطن» أن عقوبة القتل العمد تصل للأعدام شنقاً وذلك وفقاً لقانون العقوبات المصرى المعدل في عام 2020 .

وأشار شومان إلى أن الفقرة الثانية من الماده 2344 توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة طهطا بسوهاج بالعثورعلى جثة سيدة عجوز داخل مسكنها وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وعقب التحريات أمكن معرفة مرتكب الواقعة وهو طالب يعمل رفقة نجل المتوفاة على توك توك خاصته كان في زيارة لبيت المجني عليها وحاول سرقتها لكنها كشفته فعزم علة تكرار فعلته ولكن انتهت بمقتل العجوز داخل شقتها.

وأوضح المتهم أنه توجه لمحل سكنها لأخذ التوك توك للعمل عليه من نجلها فوجده نائماً وأثناء نزوله تسلل لغرفتها بقصد السرقة إلا إنها شاهدته وهددته بإخبار نجلها ، فانصرف من المكان وعاد مرة أخرى قاصداً قتلها حتي لا تخبر نجلها ، حيث قام بالدخول للغرفة وقام بخنقها وقد قامت بمقاومته والإمساك برقبته فأحدثت سحجات وخدوش برقبته.