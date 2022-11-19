السجن المشدد من سنة حتى 15 عاما للمتهمين بقتل شاب في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة 5 متهمين بقتل شاب في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري في الرأس بمنطقة كفر العلو بحلوان، بالسجن من سنة حتى 15 عامًا.

وحكمت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول، و3 سنوات للمتهم الثاني، وسنة واحدة للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهم الخامس.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين الخمسة أسندت لهم النيابة تهمة قتل المجني عليه يوسف عيسى، 20 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد حدوث خلافات فيما بينهم، حيث تربصوا له وتمكنوا من إصابته بطلق ناري في رأسه، ما أودى بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تربص المتهمين للمجني عليه والتمكن منه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين الخمسة على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، تربصوا به وحازوا سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وما إن تمكنوا من مروره بأحد الأماكن بمنطقة كفر العلو بحلوان، حتي أشهروا السلاح وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا في رأسه، وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.