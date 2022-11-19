ضبط شخصين في القاهرة بتهمة احتجاز سائق والاعتداء عليه بالضرب

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز أحد الأشخاص والاعتداء عليه بالضرب بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج «مصاب بكدمات وجروح» قرر بأنه عقب توجهه لمركز صيانة «كائن بدائرة القسم» لتسليم سيارة مستأجرة له منذ سنة، قام مالك المركز وبصحبته آخر، باحتجازه داخل المركز وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة، والاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية إلا أنه تمكن من الهرب.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما «الإيصالات».

وبمواجهتهما أقر أحدهما بتوقف المجنى عليه عن دفع إيجار السيارة لمدة شهرين، وأضاف المتهمان أن المُبلغ لم يحضر للمركز من تلقاء نفسه والسيارة سالفة الذكر بها جهاز تعقب وتمكنه من إيقاف السيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة .

وقاما بالتوجه له واصطحابه للمركز واحتجازه والتواصل مع أهله لسداد قيمة التلفيات، لتعرض المجني عليه لحادث بالسيارة وإحداث تلفيات بها، إلا أنه تهرب ولم يصلحها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد نبيل لـ«الوطن»، إن القانون المصري يعاقب على ما تم مع الشخص المعاق بجريمة الاحتجاز دون وجه حق طبقا لنص المادة 280 عقوبات وما بعدها باعتباره احتجازا بسيطا كجنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة، كما يعاقب القانون في تلك الواقعه على جريمة الضرب البسيط طبقا لنص المادة242 عقوبات واستعراض القوة وهي أيضا جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبيا ونضيف إلى ذلك عقوبة التصوير والتشهير والسب والقذف علنا وبظروفها المشددة والتعرض لسمعة شخص طبقا لنص المادة 306 مكررا.

وأوضح الخبير القانوني أن المحكمة قد تشدد العقاب لإثم هؤلاء الجناة، فلم تأخذهم شفقة ولا رحمة بفعلتهم مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يستروا جرميتهم بل قاموا بتصوريها لتكون دليل إدانتهم.