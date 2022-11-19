نقابة الأسنان تعلن بدء فترة القيد لدفعة 2021 ومتبقي 2020

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بدء فترة القيد لخريجي كليات طب الأسنان دفعة 2021 وباقي أطباء دفعة 2020.

وحددت النقابة العامة لأطباء الأسنان خطوات القيد كالتالي:

1- يبدأ استلام الملفات غدا بالنقابة العامة بجاردن سيتي.

سحب ملف التسجيل في نقابة الأسنان

2- يتم سحب ملف التسجيل بنقابة الأسنان والوزارة (شاملة طلبات القيد بالنقابة ووزارة الصحة) من الساعة 9 صباحا إلى 12 ظهرا.

3- يتم استقبال الأوراق من الأحد للخميس من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 2:30 عصرا.

4- يجب أن تكون جميع أوراق القيد مستوفاة حتى يتم قبول الملف.

5- الملفات التي يتم قبولها وسداد اشتراك النقابة والوزارة حتى الساعة 12 ظهرا يتم تسليم ترخيص مزاولة المهنة الخاصة بيها بنفس اليوم بعد الساعة 3 مساء.

6- الملفات التي يتم قبولها وسداد اشتراك النقابة والوزارة بعد الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا يتم تسليم ترخيص مزاولة المهنة الخاصة بيها باليوم التالى من الساعة 1 ظهرا.

7- يتم تقديم الأوراق للطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى (على أن يكون استلام بطاقة العضوية للطبيب بشخصه فقط).

النقابة العامة للأسنان

8- يبدأ القيد بالنقابات الفرعية من يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022.

9- يتم تسليم بطاقات عضوية نقابة الأسنان بناء على تاريخ إصدار ترخيص مزاولة المهنة وسيتم الإعلان على الصفحة عن مواعيد تسليمها.

10- يتم الحصول على الجواب الموجه لمكتب التنسيق من النقابة العامة بعد مراجعة كل الأوراق الخاصة بالطبيب.

11- يتم دفع الرسوم المقررة فقط والموضحة بالصور بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية.