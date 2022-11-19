من عائلة واحدة.. مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بمطروح

شهد طريق «مطروح - السلوم» أمام مدينة سيدي براني، وقوع حادث انقلاب سيارة، ملاكي مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، ونقل الجثمان والمصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود حالة وفاة ومصابين.

حصر المصابين

واستقبلت، مساء اليوم، مستشفى براني التخصصي ضحايا حادث سيارة طريق السلوم وهم: شاهين عبدالحميد عيسي يونس 20 عاما من مدينة سيدي براني والذي وصل للمستشفى جثه هامدة، وخالد يونس عيسي يونس 16 عاما من مدينة سيدي براني مصابا باشتباه كسور في الفقرات العنقية وتجمع دموي في الرئة وجرى وضعه تحت الملاحظة بالمستشفى، وعيسي يونس عيسى يونس 22 عاما من مدينة سيدي براني مصاب بكدمات في الصدر وجرح قطعي أسفل الرأس بطول 7سم ووضع تحت الملاحظة.

رعاية عاجلة للمصابين

ويكثف فريق الانتشار السريع الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى براني التخصصي من جهوده لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وعمل التحاليل اللازمه وإجراء الأشعة حتى تماثلهم للشفاء، وإجراء التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتوقيع مفتش الصحة عليها.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيدي براني إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق.