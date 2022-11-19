مساعد وزير الخارجية سابقا لـ يوسف الحسيني: السيسي حقق طفرة في علاقات مصر الخارجية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر ظلت لـ20 عاما محرومة من دبلوماسية القمة على مستوى العالم، متابعا «في إحدى الدول الأفريقية كنت أقدم أوراق اعتمادي، ورئيس هذه الدولة قال لي إنه يحلم بزيارة القاهرة ولمدة 4 سنوات لم نتمكن من ترتيب زيارة له في مصر، والشعب الأفريقي يحب مصر بشكل كبير لأنها دولة متنوعة ولا يوجد وجه مقبول في أفريقيا كما المصريين».

جولات رئاسية من شرق الأرض لغربها

وأوضح «بيومي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى» من التليفزيون المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق طفرة في علاقات مصر الخارجية، وكان الرئيس في أقصى الشرق في مدينة طوكيو وبعدها في أقصى الغرب في باريس الفرنسية، واتجه لنيويورك وأجرى هناك 50 مقابلة في 4 أيام، ثم توجَّه لأفريقيا وكانت أولى زياراته للجزائر.

مصر أصبحت أكثر دولة في العالم يسعى الجميع للتعاون الاقتصادي معها

وأشار السفير جمال بيومي، إلى أن مصر أصبحت أكثر دولة في العالم يسعى الجميع للتعاون الاقتصادي معها، وهي أنجح دول العالم استفادة من التعاون الاقتصادي، مضيفا «وزير خارجية اليابان كان بيشكوا لعدم استعانتنا باليابان بالقدر الكافي، ونائب رئيس هيئة الاستثمار الأوروبي يطلب الاهتمام بالتعامل الاقتصادي مع الاتحاد».

رسائل للرئيس

وأكد أن الرئيس السيسي يعرف مصر بحكم منصبه وتاريخه بشكل جيد جدا، متابعا «في إحدى الدورات التثقيفية للشؤون المعنوية التقيت الرئيس السيسي وقلت له أعانك الله على ما أنت فيه، وبقدرة المصريين وكفاءة الإدارة نستطيع تجاوز أي شيء، وحل مشكلات مصر موجود في مناهج كلية التجارة لأن المشكلة ليست اقتصادية ولكنها تكمن في الاختيار والقرار السياسي».