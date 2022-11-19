تخريج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في كفر الشيخ خلال أيام

قال المخرج أحمد طه، المدير الفني لمبادرة «ابدأ حلمك» التي تنظمها وزارة الثقافة، إنه خلال الأيام المقبلة، ستنظم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل تخريج دفعة بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، إذ جرى إطلاق فرق نوعية بالفيوم وبورسعيد وبني سويف.

وأضاف أحمد طه لـ«الوطن»: المرحلة الثانية ضمت محافظات الجيزة وبورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ، وتم تخريج المتدربين في الورش بمحافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة، ويتبقى كفر الشيخ، كما سيجر إطلاق الخريجين فرقة نوعية طبقا لقرار وزارة الثقافة، بإطلاق فرقة نوعية من «ابدأ حلمك» بكل محافظة.

وبانتهاء المشروع، سيكون لدينا فرقة نوعية في كل محافظة، والفرق النوعية سيتم إنتاج عروض لها، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكمل: كما ستنظم وزارة الثقافة، حفلا خاصة بخريجي محافظة الجيزة في دار الأوبرا المصرية آخر الشهر الجاري، والتي بلع عدد الخريجين بها، 53 خريجا من الجيزة، لتسلم شهادات التخرج، كما سيتم إعلان موعد بدء مرحلة جديدة من ابدأ حلمك، التي تتضمن محافظات البحيرة والمنيا وأسوان.

مدير ابدأ حلمك: مصر ذاخرة بالمواهب الفنية في المحافظات

وقال إن مصر ذاخرة بالمواهب المتميزة في جميع المحافظات، وقصور الثقافة تقدم كل أشكال الدعم للمتدربين وأعضاء الفرقة «الخريجين»، كما يمكن للخريجين لالتحاق بنقابة المهن التمثيلية، منوها بأن المشاركة متاحة للشباب من سن 15 إلى 35 سنة، ويمكن عمل استثناءات للمواهب قبل أو بعد هذه السن.

وأكد أهمية هذه المبادرة في رفع الذوق الفني «المحافظات التي تم التدريب فيها لاحظنا أن المزاج المسرحي لجمهور تحسن كثيرا كما أهل مشروع ابدأ حلمك المشاركين للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكما حقق المتدربون بالورش، مراكز متقدمة في مسابقة الدوم.

مشروع ابدأ حلمك

ومشروع «ابدأ حلمك»، يعد أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة، ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات، وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح «التمثيل- الارتجال- الكتابة- عناصر العرض المسرحي».