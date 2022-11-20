شوبير يكشف عن إصابة محمد محمود في تدريب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن محمد محمود لاعب النادي الأهلي، قد تعرض لإصابة بسيطة في مران الفريق الأحمر أمس، وسيعود لتدريبات القلعة الحمراء غدا، كما تحدث عن حالة الثنائي محمود متولي ومحمد عبد المنعم، وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

إصابة محمد محمود

وقال «شوبير» في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 1»: «محمد محمود أصيب بشد أو إجهاد خفيف خلال مران الأهلي أمس، واليوم أجازة للفريق الأحمر، ومن المنتظر أن يعود اللاعب لتدريبات القلعة الحمراء غداً».

حالة محمد عبد المنعم

وأكمل: «محمود متولي بدأ تدريبات الجري حول الملعب، بينما الجهاز الطبي للأهلي يدرس حالة محمد عبد المنعم، لتحديد مدى قدرته على اللعب بقناع الوجه خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة، المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري في ربع نهائي مسابقة كأس مصر».

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